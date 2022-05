Bund und Länder einig über „Kindergartenmilliarde“

Bund und Länder haben sich am Freitag auf eine neue 15a-Vereinbarung zur Kinderbetreuung geeinigt. Die neun Landeshauptleute unterzeichneten am Vormittag bei der Landeshauptleutekonferenz in Bregenz ein neues Papier, das bis Donnerstag verhandelt worden war. In den kommenden fünf Jahren werden nun jährlich 200 Millionen Euro in die Elementarpädagogik fließen. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) sprach von einem Meilenstein in der Frauen- und Familienpolitik.