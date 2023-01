Wienerin zweigte drei Millionen für Luxusleben ab

3,2 Millionen flossen aufs Privatkonto

Die junge Frau wusste, dass ihre Mutter als Buchhalterin in der Luxusmarkenbranche tätig war, dürfte aber naiv gewesen sein: „Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, was sie verdient, hätte ich zwischen 5000 bis 10.000 Euro im Monat geantwortet“, antwortet die Tochter auf die Frage eines Schöffen. Von den kriminellen Machenschaften ihrer Mama will sie nichts mitbekommen haben.