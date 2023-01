Causa Jost: Breite Front gegen Stadtchef Scheider

Die Debatte über die umstrittene Verlängerung des Dienstvertrags für den Klagenfurter Magistratsdirektor Peter Jost (64) nimmt an Schärfe zu. Vier Parteien haben am Montag eine Aufsichtsbeschwerde beim Land Kärnten eingebracht. SP, FP, Neos und Grüne wollen damit Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) einbremsen, der am 20. Dezember mittels Notfallparagraf die Ära des Magistratschefs bis in das Jahr 2025 verlängert hat.