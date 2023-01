Vor Nachtslalom stellt Chef die Rute ins Fenster

Den Nachtslalom, fügt Mandl an, werde er noch abwarten. Denn der Umstieg auf die kürzeren Slalomski sei durchaus hilfreich: „Liensberger kann im Slalom aufs Podium fahren, Truppe war in Killington dort. Warum soll in Flachau nicht die Wende gelingen?“ Da nickt Trinker: „Die Mädels müssen die Riesentorlauf-Probleme hinter sich lassen. Das ist die größte Hürde. Nur ja keine Angst haben, dass es wieder in die Hose geht.“