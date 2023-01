Nach ÖSV-Debakel: Liensberger platzt der Kragen!

Nach ihrer verpassten Final-Qualifikation beim Weltcup-Riesentorlauf in Kranjska Gora sowie der insgesamt schwachen Technikerinnen-Performance in dieser Saison sieht Katharina Liensberger nun auch den Österreichischen Skiverband in der Pflicht! „Jetzt ist es wichtig, die richtigen Schritte zu setzen“, sagte die Vorarlbergerin. Rennsportleiter Thomas Trinker wollte sich in Gesprächen „ein klares Bild“ verschaffen, er schließt eine Korrektur im Trainerbereich nicht aus.