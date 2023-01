Zwei Machtfaktoren, auf die Putin hören muss

Der Ausblick auf das Frühjahr auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz ist leider gar nicht gut. Beide Seiten bereiten eine große Offensive vor, sozusagen die Entscheidungsschlacht. Dazu liefert die NATO der Ukraine erstmals eine größere Menge an qualitativ hochwertigen Panzerwaffen. Und im Kreml brüten Putin & Co. an einer Offensive, um die Eroberungen östlich des Dnipro abzurunden.