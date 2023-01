„Fangirl“ Naschenweng mit Hommage an Hermann Maier

Seitdem kreuzen sich die Wege der beiden immer wieder, so auch heute bei der „Star Challenge“ in Flachau. Als Hommage an ihren Hermann, der erst kürzlich seinen 50. Geburtstag feierte, hat sich Naschenweng ein besonderes Geschenk einfallen lassen: „Ich habe die erste Strophe aus meinem neuen Song ,Kompliment’ für ihn umgeschrieben. Hoffentlich bring ich heute überhaupt einen Ton vor ihm raus, wenn bei mir die Fan-Nervosität wieder zuschlägt“, erzählt die Sängerin sichtlich aufgeregt.