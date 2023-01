Diese Urlaubsziele dürfen Sie 2023 nicht verpassen

Urlaub trotz Teuerungswelle: Geheimtipps und Trends

Genau dieser Trend soll sich auch in den ersten Quartalen des neuen Jahres weiterentwickeln. So sind in den Osterferien aktuell besonders die Warmwasser- und Langstrecken-Destinationen in Fernost gebucht. Aber auch malerische Städte mit angenehmen Temperaturen im Frühjahr, wie Marrakesch und Co, stechen mit einer besonders hohen Nachfrage hervor: „Urlaub am Meer oder Städtetrips in wärmeren Gefilden bleiben der Dauerbrenner. In Spanien sind vor allem auch die Ziele Palma oder Malaga besonders beliebt, ebenso Zypern mit Larnaka oder Sizilien beispielsweise mit Catania“, betont AUA-Sprecherin Yvonne Wachholder.