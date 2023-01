NÖ, Kärnten, Salzburg: Die Wahlen der Bundesländer

1. In Niederösterreich wählen fast 1,3 Millionen am 29. Jänner den aus 56 Abgeordneten bestehenden Landtag. Das mit einer Wählerzahl klar unter 500.000 nur etwa ein Drittel so große Kärnten kürt am 5. März nur 36 Volksvertreter. Salzburg mit seinen zuletzt weniger als 400.000 Wahlberechtigten hat ebenfalls 36 Landtagsabgeordnete und folgt am 23. April 2023.