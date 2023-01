Drei Raser im Burgenland aus dem Verkehr gezogen

So wurde ein ungarischer Lenker auf der A3 im Gemeindegebiet von Großhöflein mit 191 km/h statt der erlaubten 130 Stundenkilometern gemessen. Auf der B63a im Gemeindegebeit von Oberwart war ein Fahrer nicht 70 km/h sondern 133 km/h schnell. Und auf der B50 im Ortsgebiet von Jormannsdorf, war ein Auto mehr als doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Statt 50 zeigte die Radarpistole 110 km/h an.