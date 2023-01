Pisten-Guru rettet Steilhang für Adelboden-Rennen

Strahlender Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen und grüne Wiesen. So präsentierte sich das auf 1350 Meter gelegene Adelboden gestern Vormittag, als Sergey Komarev, russischer Trainer in Diensten der Kroaten, am Chuenisbärgli auf einem schmalen, aber kompakten Schneeband den Kurs für den ersten Durchgang des heutigen Riesentorlaufs setzte.