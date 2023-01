Wagner-Chef: „Vergewaltigt keine Frauen“

Die Söldnergruppe bestand ursprünglich aus kampferprobten ehemaligen Soldatinnen und Soldaten der russischen Armee. Die Gruppe Wagner hat in Libyen, Syrien, Mali und zuletzt auch in der Ukraine gekämpft. Nach dem Einmarsch Russlands hat Prigoschin auch Tausende Männer in russischen Gefängnissen rekrutiert. Nach ihrem sechsmonatigen Einsatz in der Ukraine sollten sie freigelassen werden.