Wagner-Chef will mit Selenskyj verhandeln

Erst am Dienstag hatte Selenskyj überraschend die Frontstadt besucht, den Truppen Mut zugesprochen und verdienten Soldaten Orden verliehen. Nach seinem Besuch unterstrich er den Willen zur vollständigen Befreiung aller russisch besetzten Gebiete. „Wir werden alles Mögliche und Unmögliche, Erwartete und Unerwartete tun, damit unsere Helden alles haben, was sie brauchen, um zu gewinnen“, sagte Selenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Die Truppen sollten das erreichen, was „alle Ukrainer erwarten“. Verhandlungen sind derzeit eher ausgeschlossen.