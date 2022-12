Wagner-Chef beklagt fehlende Kriegshilfe Reicher

„Ihnen gefällt der Komfort. Sie wollen alle am Abend in ein warmes Schwimmbecken abtauchen und sich vergnügen“, sagte der 61-Jährige wortwörtlich in einem Interview mit dem russischen staatlichen Fernsehsender RT. Prigoschin sprach sich dafür aus, diesen russischen Landsleuten alles wegzunehmen. Dann wären auch sie bereit, sich für die Front einzusetzen. „Man muss irgendwann begreifen, dass man sich trennen muss von allem, was man hat, also von der verführerischen Welt, den Restaurants, Kurorten, Datschen, Schwimmbecken. Je schneller ihnen alles genommen wird, desto besser.“ Prigoschin ist wie viele andere reiche Russinnen und Russen mit Sanktionen des Westens belegt, weil er den Krieg unterstützt.