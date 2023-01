So soll dem Königsmangel entgegengewirkt werden

Pfarrprovisor Marijan Marijanovic spendet den Segen. Der Lindner Schulchor bringt ebenfalls Lieder dar, das Publikum ist begeistert und spendet für den guten Zweck. Solche Sternsinger-Treffen fanden auch schon in Kantnig und Emmersdorf sowie bei der Pfarrkirche in Lind statt. Diese Art des Sternsingens dürfte weiter ausgebaut und populär werden. Der Brauch bliebe erhalten. Die Tradition erinnert ja an die drei Weisen aus dem Morgenland, die laut Bibel dem Stern folgten und in Bethlehem dem Jesukind huldigten.