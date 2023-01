Schlepper-Festnahmen in Österreich 2022 explodiert

„Noch nie so leicht, nach Europa zu gelangen“

Im Fünf-Jahres-Vergleich wurde 2022 ein Höchststand an Schlepperfestnahmen erreicht. 2015 waren es aber noch deutlich mehr - insgesamt 1108 festgenommene Schlepper - gewesen. 2022 nutzten Schlepper den Ukraine-Krieg, indem sie ihren potenziellen Opfern erklärten, dass es noch nie so leicht gewesen sei, nach Europa zu gelangen, da keine Kontrollen mehr stattfänden. „Die hohe Zahl der Schlepperfestnahmen ist einerseits auf die intensiven Kontrollen an der burgenländisch-ungarischen Grenze zurückzuführen, andererseits auf die intensive Zusammenarbeit mit den kriminalpolizeilichen Einheiten der Westbalkanstaaten“, sagte Karner. Auch mit der Türkei werde sehr eng zusammengearbeitet, damit das „Schleppergeschäft gleich dort gestört wird“, erklärte Tatzgern.