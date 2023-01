Semmering: Heuer gibt es zwei Tunnel-Durchschläge

Ende 2025 soll der 33 Kilometer lange Koralmtunnel zwischen der Steiermark und Kärnten in Betrieb gehen. Gegraben ist er schon längst, heuer wird er laut den ÖBB durchgehend mit Schienen ausgestattet. Auf der Kärntner Seite nimmt die Koralmbahn Ende des Jahres bereits den regulären Betrieb auf, in der Steiermark fehlt ja noch der Abschnitt südlich von Graz. In Betrieb genommen wird heuer immerhin das neue Service- und Instandhaltungszentrum in Werndorf.