„Wir sind durch“: Meilenstein im Semmering-Tunnel

90 Prozent sind fertig

Insgesamt sind 24 Kilometer des 27,3 Kilometer langen Tunnels, also 90 Prozent, geschafft. Doch der noch fehlende Teil hat es in sich und birgt große geologische Herausforderungen, insbesondere eine Störzone im Grassberg beim Vortrieb in Richtung Gloggnitz (Niederösterreich).