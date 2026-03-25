Hollywoodstar Jake Abel im Star Movie Wels treffen

Die Messe Austria Comic Con (2. bis 3. Mai) bringt die Filmwelt nach Wels und Star Movie und die „OÖ-Krone“ schnappen sich einen der Stars bereits am 1. Mai für einen exklusiven Star-Treff. Gleich hier mitspielen und die limitierten Kinotickets samt Foto- und Autogrammchance sichern!
Gemeinsam mit dem Star Movie Kino und der Austria Comic Con bringen wir den Star aus „Percy Jackson“ und „Supernatural“ nach Wels: Hollywood-Schauspieler Jake Abel kommt am 1. Mai um 20 Uhr zum Live-Talk in den Star-Movie-Kinosaal! Nur für 5x2 „Krone“-Gewinner gibt’s vorab um ca. 19.45 Uhr die Chance auf ein kurzes Meet & Greet und ein Erinnerungsfoto – alle anderen müssen sich dieses am 2. oder 3. Mai auf der Austria Comic Con Wels ergattern.
Die Rolle, mit der er berühmt wurde!
Nach dem Star-Treff tauchen alle in den Film „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ ein. Das ist jener Film in dem Jake Abel als Luke Castellan 2010 seinen großen Durchbruch feierte. Wer bei diesem Star-Treff inklusive Kinovorstellung am 1. Mai dabei sein möchte, der füllt am besten gleich das untenstehende Formular aus. Eine Teilnahme ist bis 3. April (9 Uhr) möglich. Weitere Infos & Tickets unter: starmovie.at.