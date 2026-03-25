Hollywoodstar Jake Abel im Star Movie Wels treffen

Die Rolle, mit der er berühmt wurde!

Nach dem Star-Treff tauchen alle in den Film „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ ein. Das ist jener Film in dem Jake Abel als Luke Castellan 2010 seinen großen Durchbruch feierte. Wer bei diesem Star-Treff inklusive Kinovorstellung am 1. Mai dabei sein möchte, der füllt am besten gleich das untenstehende Formular aus. Eine Teilnahme ist bis 3. April (9 Uhr) möglich. Weitere Infos & Tickets unter: starmovie.at.