Freundin fand leblosen Klagenfurter: Drogentoter?

Wie Rainer Dionisio, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion bestätigte, wurde am 1. Jänner 2023 im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht ein 33-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden. „Es deutete einiges auf einen Zusammenhang mit Drogen hin, weshalb eine Obduktion angeordnet wurde“, so Dionisio. Gefunden wurde der leblose 33-Jährige von seiner Lebensgefährtin. Die genauen Umstände und die Ergebnisse der Obduktion sind noch unbekannt.