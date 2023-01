Brooklyn-„Express“ rollt über Pöltl und Co. hinweg

Der Brooklyn-„Express“ rollte vom Start weg über die Spurs hinweg. Die Gäste lagen bereits Mitte des ersten Viertels erstmals zweistellig zurück. Zur Pause hieß es 47:74 aus der Sicht von Pöltl und Kollegen. Weil die Partie längst entschieden war, kam im Schlussabschnitt auf beiden Seiten kein Spieler der Startformation mehr zum Einsatz. Kyrie Irving (27 Punkte) und Kevin Durant (25) führten Brooklyn zum zwölften Sieg in Folge, dem gleichzeitig 25. in der laufenden Saison. Keldon Johnson war mit 22 Zählern der erfolgreichste Scorer der Spurs, die im „Big Apple“ bleiben. Am Mittwoch sind sie bei den New York Knicks zu Gast, die mit dem Selbstvertrauen eines 102:83 gegen die Phoenix Suns in das Duell gehen.