Schopp startet zweite Amtszeit als Hartberg-Coach

Vor dem ersten Rasentraining standen die obligatorischen Leistungstests bei Dario Tadic und Co. auf dem Programm. Aktuell hat Hartberg sechs Testspiele angesetzt, das erste davon am Dienstag nächster Woche in Ungarn in und gegen Zalaegerszeg. Für die Zeiträume 23. bis 27. Jänner und 30. Jänner bis 3. Februar sind Kurz-Trainingslager in Catez und Moravske Toplice und damit jeweils in Slowenien eingeplant. Der Pflichtspiel-Auftakt wird am 12. Februar das Gastspiel der 17. Runde beim Vorletzten SV Ried sein. Da wird es dann gleich um die Weitergabe der „Roten Laterne“ gehen.