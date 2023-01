Bedenken bei neuem Pflegekonzept geäußert

Besser wäre es, so Drescher, die komplette Probephase von einem Jahr abzuwarten und die gewonnenen Informationen in die Ausschreibungen miteinfließen zu lassen. Gerade die Tagesbetreuung brauche eine gewisse Zeit, um sich zu etablieren. Auch eine zweite oder dritte Modellregion wäre hilfreich, da es große Unterschiede zwischen Nord- und Südburgenland gibt. „Es gibt noch viele Unbekannte“, fügt Drescher hinzu. Auch die Gesamtzahl der benötigten Pflegestützpunkte ist im Grunde genommen noch nicht abzuschätzen. Die Zahlen und Statistiken, die den aktuellen Plänen zugrunde liegen stammen von 2019/2020 – also teils noch vor der Coronakrise, die vieles verändert hat.