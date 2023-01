Fünfte Nacht mit Kampfdrohnen in der Ukraine

In der Ukraine gab es in der Nacht zum Montag in vielen Teilen Luftalarm. Seit Tagen greift das russische Militär verstärkt nachts mit Kamikaze-Kampfdrohnen vom iranischen Typ Shahed-136 an. Die ukrainische Regierung wirft dem Iran vor, das russische Heer mit diesen Drohnen zu beliefern. Eine Bestätigung der beiden anderen betroffenen Länder gab es bisher nicht.