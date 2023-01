Ukraine schoss 45 russische Kamikaze-Drohnen ab

Durchhalteparolen an die ukrainischen Streitkräfte

„Die Soldaten der ukrainischen Luftstreitkräfte gratulieren ihrer unbezwingbaren Nation zum neuen Jahr 2023! Gemeinsam zum Sieg!“, hieß es in der Mitteilung vom Sonntag weiter. Am Silvestertag hatte Russland Militärangaben aus Kiew zufolge auch 20 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, von denen die meisten zerstört worden seien. Betroffen waren die Hauptstadt Kiew und andere Städte des Landes. Laut Bürgermeister Witali Klitschko starb eine Person, weitere wurden verletzt.