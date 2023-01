7 Anzeigen wegen Pyrotechnik in Silvesternacht

Zwei Unfälle

Was den Straßenverkehr betrifft, mussten die Einsatzkräfte in der Silvesternacht zweimal ausrücken. Zwischen Weppersdorf und Tschurndorf (Bezirk Oberpullendorf) kam ein Auto von der Straße ab und rutschte in einen Wassergraben. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr geborgen, der Fahrer konnte nach der Erstversorgung nach Hause gebracht werden. In Mattersburg kollidierten gegen ein Uhr zwei Autos aus bisher nicht geklärter Ursache. Die beiden Fahrer wurden verletzt und in die Krankenhäuser nach Eisenstadt und Wiener Neustadt gebracht.