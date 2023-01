Auf diese Kärntner Highlights freuen wir uns 2023

Auch in der Ostbucht des Wörthersees geigen Stars. Roland Kaiser tritt am 1. Juli auf. Melissa Naschenweng folgt am 2. Juli. Die grandiose Starnacht steigt am 7./8. Juli, ehe Andreas Gabalier am 9. Juli seinen Dirndl-Wahnsinn aufzieht. Das Open-Air-Event von Robbie Williams in Hochosterwitz wird am 22. Juli wohl das Highlight des Jahres. Evergreens kann man auf der Burgarena Finkenstein bei Smokie (5. Juli) und Al Bano & Romina Power (29. Juli) hören. Der Villacher Kirchtag (30. Juli bis 6. August) und das Harley Davidson-Festival (5. bis 10. September) am Faaker See ziehen Massen an. Auf Kärnten wartet ein tolles Jahr.