Was die Wiener für 2023 von der Politik fordern

Sicherheit: „mehr Polizeipräsenz“

Viele „Krone“-Leser machen sich Gedanken zum Schutz vor Gewalttaten. Vor allem die Vielzahl an Messerattacken macht den Menschen Sorgen. Peter S. wünscht sich: „Mehr Polizeipräsenz. Es ist kaum mehr Polizei auf der Straße zu sehen. So werden zum Beispiel 30er-Zonen kaum kontrolliert.“ Kurt T. berichtet: „Es braucht dringend mehr Polizei - vor allem in Favoriten. Ich selbst musste mich am Heimweg einmal in ein Taxi flüchten.“ Viele Leser plädieren für verpflichtende Werte- und Erziehungskampagnen.