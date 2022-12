Qualifikation in Garmisch ab 14 Uhr LIVE

Das Auftaktspringen in Oberstdorf am Donnersatg hatte Halvor Egner Granerud für sich entschieden. Dem Norweger gelang in beiden Durchgängen der jeweils weiteste Sprung. Er setzte sich mit 13,4 Punkten Vorsprung vor dem Polen Piotr Zyla und dessen Landsmann und Weltcup-Leader Dawid Kubacki durch.