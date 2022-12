Anreisezeit zu Job war länger als die Dienstzeit

Teilzeitstelle als Reinigungskraft

Der Mann bezog Notstandshilfe. Das AMS bot ihm eine Teilzeitstelle als Reinigungskraft an, berichtete die AK Oberösterreich am Freitag. Da der Alleinerziehende jeden Tag länger als seine tägliche Arbeitszeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln hätte müssen und daher Fahrzeit und Arbeitszeit in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander zu stehen schienen, bewarb er sich nicht auf das Angebot.