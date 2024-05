Arbeiter von 180 Grad heißem Bitumen übergossen

In einer Firma in Enns füllte ein 40-Jähriger aus Sieghartskirchen (NÖ) am Dienstag gegen 13.30 Uhr heißes Bitumen aus seinem Lkw-Tankwagen ab. Als er am Ende des Auftankens den Schlauch des Tankwagens wieder abschloss, übergoss ihn plötzlich etwa 180 Grad heißes, flüssiges Bitumen. Wie es zu diesem gefährlichen und schmerzhaften Unfall kommen konnte, ist offenbar noch unklar.