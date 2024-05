Jugendbande schlug 45-mal zu – alle auf freiem Fuß

Die Bande schlug von Jänner bis April in Stadlau und Neu-Kagran im Bezirk Donaustadt in Supermärkten, Trafik, Pizzerien, Lokalen, Bäckereien sowie anderen Geschäftenund Automaten zu. Dabei gingen die Täter alles andere als zimperlich vor: Sie schlugen Scheiben – vermutlich mit einem Nothammer – ein, drückten Schiebestüren gewaltsam auf und versuchten, Eingangstüren aufzubrechen. Oft wurden in einer Nacht gleich mehrere Straftaten verübt.