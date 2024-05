Klopp? „Ich weiß ein bisschen, was er vorhat“

„Das ist nicht Jürgen Klopp“

Auch glaubt der 60-Jährige nicht an ein baldiges Comeback Klopps, viel eher werde sich der Erfolgscoach eine wohlverdiente Pause gönnen. „An alle Leute, die jetzt glauben, dass er in zwei Monaten wieder da ist: Das ist nicht Jürgen Klopp, dafür würde ich die Hand ins Feuer legen. Und ich weiß schon so ein bisschen, was er vorhat“, verriet Heidel außerdem. Wie genau der Plan aussehen soll, behielt er allerdings für sich.