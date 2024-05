Gefängnistransport überfallen: Drogenboss flüchtig

Der Schwerverbrecher, der auch unter seinem Spitznamen „Die Fliege“ bekannt ist, wurde am Dienstag gerade vom Gericht in ein Gefängnis in der Stadt Rouen in der Nähe von Paris gebracht, als ein Auto den Gefangenentransporter an einer Autobahnmautstelle rammte. Bewaffnete, maskierte Männer eröffneten daraufhin das Feuer – und konnten den 30-jährigen Drogenboss befreien. Zwei Beamte wurden getötet, drei weitere verletzt. Zwei der Verletzten sollen sich in Lebensgefahr befunden haben.