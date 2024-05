Bei der Modekette Esprit wackeln 1500 Stellen

Die Modekette Esprit meldet am Mittwoch für ihre Europa-Holding mit Sitz in Deutschland sowie sechs weitere Gesellschaften Insolvenz in Eigenverwaltung an. Die Esprit Europe GmbH ist die Obergesellschaft für Esprit in Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, die skandinavischen Länder, Polen, Großbritannien und Österreich, wo in 17 Niederlassungen rund 200 Mitarbeiter beschäftigt sind.