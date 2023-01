Underground-Kunst für Subkulturen in Buchform

Endloses Feld der Kreativität

Wobei - subkulturell beschränkt auf Rock, Metal und Punk wäre man gerne im Vorwort von Herausgeber und ebenfalls Künstler Tom Gasperlmair. Diverse Konzertplakate für internationale Größen wie The National, Tocotronic und gar die Rolling Stones zeigen, dass sich der Underground aber längst mit dem Mainstream vermischt hat. Das ist aber keinesfalls negativ aufzufassen, denn in „The Raw Stuff“ geht es nicht vorwiegend um eine zwingende Anlehnung an bestimmte Nischenbands, sondern um die Schönheit künstlerischer Vielseitigkeit, um die mannigfaltigen und zuweilen komplett konträren Stile, die Realität und Fiktion mittels Pinselstrichen, Siebdruckverfahren oder Tätowiernadel vermischen lassen. „Der Gedanke unserer Subkulturen endet nicht auf dem Karton deiner Lieblingsschallplatte, er hat sich seit Jahren in Kunstrichtungen wie Tattoos und Street-Art übertragen“, wie Gasperlmair erklärend in Buch zwei voranstellt.