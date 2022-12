Gendern, ja sicher - aber bitte mit Hausverstand

Gibt’s bei uns auch so einen als „Genderwahnsinn“ eingestuften Leitfaden? Nun ja, eine Richtschnur für „geschlechtergerechtes Formulieren“ gibt es tatsächlich – in der aktuellen Version seit Oktober 2018. Doch er ist vom Kärntner Modell weit entfernt, nämlich eher vom typisch oberösterreichischen Hausverstand geprägt. Auch wenn sich darin auf Seite 18 ein Hinweis und ein Link auf ein Genderwörterbuch in Deutschland (geschicktgendern.de) finden, aus dem sich die Kärntner womöglich bedient haben könnten.