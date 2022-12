Muchitsch rügt Doskozil: „So geht es nicht weiter“

Der künftige Chef der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), Josef Muchitsch, will den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) in die Schranken weisen: „Dieses ständige öffentliche Anpatzen“ schade der Bewegung, kritisierte Muchitsch am Mittwoch im Ö1-„Mittagsjournal“ etwa im Hinblick auf von der burgenländischen Landespartei beauftragte Umfragen.