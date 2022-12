Milder Jahreswechsel: Bis zu 18 Grad in Österreich

Damit sind laut Wetterexperten die Höchstwerte im Bereich der Rekorde, die beide aus dem Vorjahr stammen. Die höchste Temperatur an einem Silvestertag gab es demnach mit 18,3 Grad in Berndorf in Niederösterreich am 31. Dezember 2021. Gleich am nächsten Tag wurde ein neuer Rekord für einen Neujahrstag erreicht, mit 18,8 Grad am 1. Jänner 2022 in Köflach in der Steiermark.