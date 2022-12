Frühere KZ-Sekretärin (97) geht gegen Urteil vor

Angeklagte wollte sich Verfahren nicht stellen

Irmgard F. wurde im Rollstuhl in den Verhandlungssaal geschoben und hatte sich dem Verfahren anfangs nicht stellen wollen. Am ersten Verhandlungstag verschwand sie frühmorgens aus ihrem Seniorenheim, die Polizei griff sie Stunden später auf einer Straße in Hamburg auf. Ein Haftbefehl des Gerichts folgte. „Es tut mir leid, was alles geschehen ist. Ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war. Mehr kann ich nicht sagen“, sagte die 97-Jährige schließlich vor Gericht.