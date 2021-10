Frühere KZ-Sekretärin (96) diesmal nicht geflohen

Irmgard F. wurde in einem medizinischen Rollstuhl in den Gerichtssaal in einem Logistikunternehmen geschoben. Die 96-Jährige hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers in der Nähe von Danzig gearbeitet. Ihr wird zur Last gelegt, als Stenotypistin und Schreibkraft den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von über 11.0000 Gefangenen Hilfe geleistet zu haben.