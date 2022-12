2 Jahre Bewährungsstrafe für frühere KZ-Sekretärin

Eine 97-jährige ehemalige Schreibkraft im Konzentrationslager Stutthof im heutigen Polen ist am Dienstag der Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen schuldig gesprochen worden. Das Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein verurteilte Irmgard F. zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. F. arbeitete von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur von Stutthof bei Danzig. Damit habe sie den Verantwortlichen des Konzentrationslagers bei der systematischen Tötung Inhaftierter Hilfe geleistet.