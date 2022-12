Das Bödele - Skiparadies und Naturidyll zugleich

Für Wanderer bieten sich am Bödele zahlreiche Möglichkeiten - je nach Lust und Zeit. So kann man beispielsweise vom Wanderparkplatz aus in etwas mehr als zwei Stunden nach Alberschwende marschieren. Oder aber man entscheidet sich für eine kürzere Runde. Von der Bushaltestelle erreicht man nach kurzer Gehzeit entlang der Straße in Richtung Schwarzenberg einen Wegweiser. Ab dort kann man etwa den Hütteck-Rundweg wählen, der gut 40 Minuten in Anspruch nimmt. Man durchschreitet dabei die eindrucksvolle, winterliche Natur, die - zumindest unter der Woche - durch ihre Stille beeindruckt. Nur das Knirschen der Schritte im Schnee ist zu hören, ideal um einen Gang runter zu schalten und die äußere Ruhe auch auf sein Inneres wirken zu lassen.