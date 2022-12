Fünf Verletzte nach verwegenem Überholmanöver

Eine 26-jährige Bregenzerwälderin war gegen 10.50 Uhr mit ihrem Klein-Lkw, in welchem sich auch ein sechs Monate altes Baby befand, auf der L200 von Mellau kommend in Fahrtrichtung Au unterwegs, als sie auf Höhe Schnepfau dazu ansetzte, den vor ihr fahrenden Wagen, in dem zwei Personen saßen, zu überholen. Dabei übersah sie allerdings den Pkw eines entgegenkommenden Bregenzerwälders (49) - eine Frontalkollision war nicht mehr zu vermeiden, alle drei Fahrzeuge wurden in diese verwickelt.