Menschen in Lech/Zürs nicht von Lawine verschüttet

Am späten Sonntagabend wurde die Suche nach den letzten beiden Vermissten vorläufig eingestellt. Sie könnten sich möglicherweise bereits in ihren Quartieren befinden. Sollte ihr Verbleib am Montag weiterhin unklar sein, könnte der Lawineneinsatzzug des Bundesheeres mithelfen. Dieser rückte noch in der Nacht in die Walgaukaserne ein.