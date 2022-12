Acht Menschen nach Lawinenabgang in Lech gerettet

Schnee bis zu vier Meter

Am Abend gab es dann Entwarnung: Acht Menschen konnten lebend geborgen werden. Nach zwei Personen wird jedoch weiterhin gesucht. Der Einsatz sollte so lange andauern, bis Gewissheit bestand, hieß es. Die Chance, die Vermissten mehr als fünf Stunden nach dem Unglück lebend zu finden, ist gering, sofern sie unter der Lawine verschüttet wurden. Der Schnee ist immer noch bis zu vier Meter hoch. Der Einsatz von acht Hubschraubern wurde am Abend zwar eingestellt, sie waren aber weiterhin in Bereitschaft, um mögliche Verletzte ins Krankenhaus zu bringen.