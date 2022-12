Sölden: Suchaktion nach Lawinenabgang abgebrochen

Lawinenabgang am frühen Sonntagnachmittag in Sölden im Tiroler Ötztal: Weil man vermutete, dass eine Person verschüttet worden sein könnte, lief eine Suchaktion mit 80 Einsatzkräften an, die gegen 15.20 Uhr abgebrochen wurde. Vor den Feiertagen wurde vor der teils großen Lawinengefahr (Stufe 4) gewarnt.