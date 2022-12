Erdogan-Berater gibt PKK Schuld für Ausschreitung

Die PKK kämpft seit Mitte der 1980er-Jahre für mehr Rechte für Kurdinnen und Kurden in der Türkei und gegen den Staat. Sie wurde in der Vergangenheit immer wieder für Anschläge in der Türkei verantwortlich gemacht und wird von den meisten westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft. Die Miliz YPG wird von den USA und der EU hingegen nicht als Terrororganisation gewertet, was für Kritik aus der Türkei sorgt.