Nach tödlichem Angriff: Heftige Proteste in Paris

Nach dem tödlichen Angriff eines Mannes auf kurdische Einrichtungen in Paris ist es auch am Samstag zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Nach einem zunächst friedlichen Protest im Zentrum der französischen Hauptstadt wurden Autos umgeworfen und in Brand gesetzt, auch Mülltonnen brannten. Polizisten wurden mit Wurfgeschossen angegriffen, die Beamten setzten Tränengas ein. Am frühen Abend beruhigte sich die Lage.