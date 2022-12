Paris-Schütze bezeichnet sich selbst als Rassist

Bei ihnen soll es sich laut dem kurdischen Dachverband Demokratischer Kurdischer Rat in Frankreich (CDK-F) ausschließlich um kurdische Aktivistinnen und Aktivisten gehandelt haben. Der 69-jährige Verdächtige hatte am Freitag in einem kurdischen Gemeindezentrum sowie einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber des Zentrums mehrere Schüsse abgefeuert. Er wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Franzosen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt. Der Polizeigewahrsam wurde am Samstag verlängert, dem Mann droht lebenslange Haft.